Путин прибыл на судно, где проследит за стыковкой частей "Турецкого потока"

АНАПА, 23 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл на борт судна-трубоукладчика Pioneering Spirit в Черном море, где примет участие в процессе стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода "Турецкий поток".

На корабль, который сейчас работает в Черном море над прокладкой "Турецкого потока", глава государства прибыл на вертолёте.

Президента РФ встретили капитан судна Фред Регтоп, президент компании "Олсиз" Эдвард Хеерема, глава "Газпрома" Алексей Миллер.

В ходе своего пребывания на корабле Путин осмотрит зону сварки трубных секций, в целом познакомится с работой и особенностями корабля, узнает о реализации проекта "Турецкий поток" и посетит основной сварочный цех, где посмотрит за стыковкой мелководной и глубоководной частей "Турецкого потока".

Pioneering Spirit является самым крупным строительным судном в мире. Его длина 477 метров — это более четырёх футбольных полей, ширина 124 метра. Судно единовременно может принять 27 тысяч тонн труб, что позволяет ему работать автономно 5-7 дней и проводить работу по установке и демонтажу крупных морских нефтегазовых платформ и укладки нефтегазовых трубопроводов.