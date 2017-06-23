Гройсман заявил, что Киев не покупает российский уголь

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Государственные украинские компании не закупают уголь у России, заверил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Ни одна государственная компания не покупает уголь у страны-агрессора", — сказал премьер, отвечая на вопросы депутатов в пятницу в Верховной Раде.

Он также отметил, что власти принимают все меры для диверсификации поставок угля и замещают дефицитный уголь на другие виды топлива.

В 2016 году антрацит на Украину поступал из двух стран — из России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину.

При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки . Ранее глава минэнерго страны Игорь Насалик заявлял, что большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.

В пятницу организаторы торговой блокады Донбасса заявили, что намерены полностью перекрыть поставки угля из России на Украину.