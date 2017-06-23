Гройсман заявил, что Киев не покупает российский уголь

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Государственные украинские компании не закупают уголь у России, заверил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Он также отметил, что власти принимают все меры для диверсификации поставок угля и замещают дефицитный уголь на другие виды топлива.
В 2016 году антрацит на Украину поступал из двух стран — из России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину.
В пятницу организаторы торговой блокады Донбасса заявили, что намерены полностью перекрыть поставки угля из России на Украину.