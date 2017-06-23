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Экономика

Источник в Брюсселе: CША вынуждают ЕС отказаться от "Северного потока-2"

10:2823.06.2017
(обновлено: 10:29 23.06.2017)
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© AP Photo / Virginia MayoБрюссель. Архивное фотоБрюссель. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости, Александр Шишло. США оказывают дипломатическое давление на членов Евросоюза с тем, чтобы не допустить реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2", пытаясь тем самым избавиться от конкурента на энергорынке ЕС в лице "Газпрома", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Рабочие подготовливают трубы для строящегося газопровода Северный поток к погрузке на судно доставки. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"США хотят "похоронить" проект, поскольку, приступая к продаже странам ЕС собственного сжиженного газа, они сталкиваются в Европе с конкурентом в лице "Газпрома", — сказал собеседник агентства.

Вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович заявил накануне, что коллегия еврокомиссаров по-прежнему рассчитывает получить от стран ЕС мандат на переговоры с российской стороной о создании специальной юридической базы, на основе которой, по мнению ЕК, должен работать будущий газопровод "Северный поток-2".

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

На "Северный поток-2" не распространяются все правила внутреннего рынка Евросоюза, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС, но пойдет через море. Поэтому ЕК выражает желание достичь соглашения с РФ касательно ряда ключевых принципов, которые она хотела бы распространить на работу этого газопровода.

Среди этих принципов — прозрачность функционирования газопровода, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", а также разделение деятельности по продаже и транспортировке газа, сообщалось ранее в материалах ЕК.

Инженеры проводят проверку первых труб, необходимых для стоительства двух ниток газопровода Северный поток-2
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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Также ЕК, стремящаяся подвести будущий газопровод под действие ряда правил ЕС, под которые он сейчас не подпадает, утвердила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с РФ. Этот мандат должен быть утвержден странами ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла по этому поводу, что не считает необходимым такой специальный мандат ЕС, но "правовые вопросы должны быть выяснены".

Сенат конгресса США одобрил на прошлой неделе новые санкции против РФ. Документ в том числе предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили проект новых санкций США, в котором, как они отметили, речь идет "о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке". Цель этого состоит в том, чтобы "обеспечить работу в нефтяной и газовой промышленности в США", отмечается в документе. Габриэль и Керн убеждены, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Ангела Меркель поддерживает заявление Габриэля и Керна.

Северный поток - 2
"Северный поток-2"
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