Источник в Брюсселе: CША вынуждают ЕС отказаться от "Северного потока-2"

БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости, Александр Шишло. США оказывают дипломатическое давление на членов Евросоюза с тем, чтобы не допустить реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2", пытаясь тем самым избавиться от конкурента на энергорынке ЕС в лице "Газпрома", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
Вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович заявил накануне, что коллегия еврокомиссаров по-прежнему рассчитывает получить от стран ЕС мандат на переговоры с российской стороной о создании специальной юридической базы, на основе которой, по мнению ЕК, должен работать будущий газопровод "Северный поток-2".
Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".
На "Северный поток-2" не распространяются все правила внутреннего рынка Евросоюза, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС, но пойдет через море. Поэтому ЕК выражает желание достичь соглашения с РФ касательно ряда ключевых принципов, которые она хотела бы распространить на работу этого газопровода.
Среди этих принципов — прозрачность функционирования газопровода, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", а также разделение деятельности по продаже и транспортировке газа, сообщалось ранее в материалах ЕК.
Сенат конгресса США одобрил на прошлой неделе новые санкции против РФ. Документ в том числе предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили проект новых санкций США, в котором, как они отметили, речь идет "о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке". Цель этого состоит в том, чтобы "обеспечить работу в нефтяной и газовой промышленности в США", отмечается в документе. Габриэль и Керн убеждены, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Ангела Меркель поддерживает заявление Габриэля и Керна.