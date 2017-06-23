МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. PowerJet (совместное предприятие Safran Aircraft Engines и "ОДК – Сатурн") готова пойти на частичную локализацию в РФ производства "горячей части" двигателей SaM146 для Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщает в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на президента СП Марка Сореля.

Отмечается, что в марте гендиректор ОДК Александр Артюхов говорил, что перед корпорацией "стоит задача по увеличению уровня локализации производства двигателя в РФ", по направлению "запланирована двухэтапная работа", на первом этапе — с увеличением степени локализации до 55%, на втором этапе — до 80%.

Сорель рассказал газете, что СП "готово рассмотреть возможность частичной локализации в РФ "горячей части", организовав литейное производство отдельных деталей. Сейчас PowerJet определяет партнеров в РФ, которые будут производить дополнительные детали, при этом перенос производства в РФ возможен, если здесь будет представлено "конкурентоспособное предложение".

Глава ОАК Юрий Слюсарь во вторник заявил в Ле Бурже, что корпорация сохраняет планы выпуска 130-местной версии самолета, сейчас SSJ100 вмещает 98–108 человек, но реализа ия проекта зависит от наличия двигателя. Марк Сорель рассказал, что стороны уже ведут переговоры. Он пояснил, что сейчас наиболее реальным выглядит установка одного из типов уже существующего двигателя, но на самолет емкостью 125 кресел.

Самолет большей пассажировместимости потребует "серьезной доработки двигателя", поэтому PowerJet пока "не может говорить о положительном или отрицательном решении о доработке SaM146", необходимо оценить спрос на 130-местный самолет и окупаемость инвестиций. В целом на выпуск доработанного двигателя может потребоваться от трех до восьми лет в зависимости от масштабов изменений. В ГСС сообщили, что вопрос увеличения пассажировместимости SSJ100 еще анализируется и уточняется, поэтому сейчас нельзя однозначно утверждать, кто будет поставщиком двигателя и какая именно будет размерность.

PowerJet рассчитывает применять SaM146 не только на SSJ 100, но и на самолете-амфибии Бе-200.