МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. PowerJet (совместное предприятие Safran Aircraft Engines и "ОДК – Сатурн") готова пойти на частичную локализацию в РФ производства "горячей части" двигателей SaM146 для Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщает в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на президента СП Марка Сореля.
Сорель рассказал газете, что СП "готово рассмотреть возможность частичной локализации в РФ "горячей части", организовав литейное производство отдельных деталей. Сейчас PowerJet определяет партнеров в РФ, которые будут производить дополнительные детали, при этом перенос производства в РФ возможен, если здесь будет представлено "конкурентоспособное предложение".
Глава ОАК Юрий Слюсарь во вторник заявил в Ле Бурже, что корпорация сохраняет планы выпуска 130-местной версии самолета, сейчас SSJ100 вмещает 98–108 человек, но реализа ия проекта зависит от наличия двигателя. Марк Сорель рассказал, что стороны уже ведут переговоры. Он пояснил, что сейчас наиболее реальным выглядит установка одного из типов уже существующего двигателя, но на самолет емкостью 125 кресел.
PowerJet рассчитывает применять SaM146 не только на SSJ 100, но и на самолете-амфибии Бе-200.