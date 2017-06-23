США приостановили импорт бразильского мяса

МЕХИКО, 23 июн – РИА Новости. Правительство США объявило в четверг о приостановке всего импорта мяса из Бразилии по санитарным соображениям.

"У нас снова есть озабоченность по поводу качества продукции, предназначенной для американского рынка", — цитирует портал Globo заявление министра сельского хозяйства США Сонни Пердью.

Эксперты уже оценили это решение Вашингтона как серьезный удар по бразильскому мясному рынку, который испытывает большие проблемы с марта этого года после коррупционного скандала в отрасли. Тогда после операции федеральной полиции Бразилии была вскрыта коррупционная схема с участием чиновников различного уровня и частных компаний по обходу установленных санитарных норм. В итоге многие страны временно отказались от поставок бразильской говядины.

По сообщению американских властей, эмбарго будет действовать до тех пор, пока бразильское министерство сельского хозяйства не предпримет должных мер, которые будут признаны удовлетворительными санитарными властями США.