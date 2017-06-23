ЕС выберет, куда перевести из Лондона Европейскую банковскую организацию

БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз рассчитывает в ноябре выбрать новое место для штаб-квартир Европейской банковской организации (European Banking Authority, EBA) и Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA), говорится в сообщении саммита лидеров стран Евросоюза.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали условия, в соответствии с которыми состоится переезд этих двух организаций из Лондона, отмечается в сообщении.

В EBA и EMA, которые сейчас находятся в Великобритании, работает около 1100 человек, их переезд обусловлен выходом страны из состава союза. ЕВА участвует в процессе выработки законодательства и оценки состояния банковской системы Евросоюза, а EMA проводит оценку лекарственных препаратов на их соответствие требованиям ЕС.

Страны союза, желающие принять эти агентства на своей территории, должны подать соответствующие заявки, причем заявители могут пожелать расквартировать у себя как одну из организаций, так и обе. Заявки будут приниматься до 31 июля. Затем Еврокомиссия оценит предложения, а страны ЕС выберут новые места для штаб-квартир ЕВА и ЕМА, говорится в решении саммита.

"Предполагается, что решение будет принято на Совете стран ЕС по общим делам в ноябре 2017 года", — отмечается в документе.

Новые города для штаб-квартир должны будут удовлетворять ряду критериев. К ним относится необходимость обеспечить работу этих агентств на новом месте сразу же после отделения Великобритании от ЕС. Важна и доступность новой штаб-квартиры, причем речь идет как о наземном, так и о воздушном сообщении. Среди критериев и наличие учебных заведений для детей работников EBA и EMA, а также доступ к рынку труда, социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию детей и супругов.