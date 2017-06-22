Слуцкий: продлевая санкции против России, Евросоюз загоняет себя в тупик

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Продлевая антироссийские санкции, Евросоюз идет на поводу у Запада и загоняет тем самым себя же в тупик, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в четверг решили продлить экономические санкции против России. Однако окончательное решение, закрепляющее то, что приняли главы государств, должно быть принято чуть позже.

"Евросоюз, в очередной раз продлевая антироссийские санкции, идет на поводу у дальнего Запада и загоняет тем самым себя же в тупик. За последних три года санкционного противостояния потери Европы стали едва ли не больше потерь России", — сказал Слуцкий журналистам.

Он сослался на высказывания президента РФ во время "прямой линии" 15 июня, который назвал санкции "оружием обоюдоострым".

"В ООН считают, что мы потеряли где-то 50-52 миллиарда долларов, а те страны, которые ввели санкции, потеряли 100 миллиардов долларов, сказал тогда Владимир Путин. Теперь о новом продлении санкций ЕС. Формулировка (председателя Евросовета Дональда) Туска — "недостаточное выполнение минских соглашений" — абсурдна и вызывает только недоумение", — подчеркнул депутат.

"Россия устала повторять, что не является стороной ни минский соглашений, ни внутриукраинского конфликта. Однако Евросоюз продолжает игнорировать истинное положение вещей и предпочитает не реагировать на откровенное саботирование Киевом выполнения Минска-2. Пресловутые двойные стандарты и опять в ущерб себе же", — заключил он.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Москва также не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.