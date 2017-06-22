Источник: решение продлить санкции ЕС может быть принято до конца июня

БРЮССЕЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Окончательное решение о продлении экономических ограничительных мер Евросоюза в отношении России может быть принято до конца июня, сказал РИА новости источник в ЕС, знакомый с вопросом.

Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в четверг решили продлить экономические санкции против России. Однако окончательное решение, закрепляющее то, что приняли главы государств, должно быть принято чуть позже.

"Это по-прежнему в руках мальтийского" председательства в Совете ЕС, которое продлиться до конца текущего месяца, сказал источник.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли, таким образом, окончательное решение по санкциям быть принято до конца июня, собеседник агентства сказал: " Да, это возможно".