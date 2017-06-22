Новак покинул совет директоров "Роснефти"

СОЧИ, 22 июн — РИА Новости. Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и министр энергетики РФ Александр Новак, чьи кандидатуры были предложены для переизбрания в совет директоров "Роснефти" акционером компании "Роснефтегазом", не вошли в новый состав совета, их места заняли кандидаты, предложенные QHG Oil Ventures, следует из результатов голосования акционеров "Роснефти" на годовом собрании.

Глава Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди избраны в совет директоров "Роснефти", передал корреспондент РИА Новости, присутствующий на собрании акционеров российской компании. Глазенберг и Алсуваиди не входили в предыдущий состав совета, их кандидатуры были предложены QHG Oil Ventures.

На девять мест в совете директоров "Роснефти" акционерами было выдвинуто 11 кандидатов.

Также в совет директоров "Роснефти" переизбраны помощник президента РФ Андрей Белоусов, исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг, профессор ВШЭ Олег Вьюгин, глава "Роснефти" Игорь Сечин и член совета директоров компании Дональд Хамфриз. Их кандидатуры были предложены для избрания государственным "Роснефтегазом".

Кроме того, в новый состав совета переизбраны президент BP Роберт Дадли и президент BP Exploracion de Venezuela SA Гильермо Кинтеро.

Основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат компании BP, еще 19,5% — компании QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название QHG Shares Pte. Ltd., этот пакет в декабре прошлого года купил консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA). Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.