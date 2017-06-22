Аксаков предложил штрафовать банки за не распознающие фальшивку банкоматы

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Банки за использование банкоматов, не распознающих фальшивые банкноты, нужно наказывать рублем, полагает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский на текущей неделе отмечал рост объемов приема банкоматами фальшивых банкнот. По его словам, основная причина роста данного вида мошенничества — использование дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих один-два защитных признака, тогда как Банк России требует проверять не менее четырех машиночитаемых защитных признаков.

"Понятно, что если банкомат принимает фальшивые купюры, не распознает их, то такие банкоматы не должны эксплуатироваться. Не знаю насчет отзыва лицензии, думаю, что вполне и рублем можно наказывать, штрафовать", — сказал РИА Новости депутат.

"Если ЦБ будет жестко это делать, то, очевидно, порядок будет наведен. Достаточно пару раз жестко наказать и все вопросы снимутся. Просто должна быть неотвратимость наказания", — считает Аксаков.

На вопрос о том, как еще стимулировать банки обновлять сеть банкоматов, он напомнил, что есть довольно жесткие требования Банка России, и ЦБ "просто надо отслеживать исполнение своих же требований в части соответствия этих устройств на предмет распознавания банкнот, фальшивые они или нет".

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ", в свою очередь, ранее направила обращения спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко и главе комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину с предложением ввести возможность отзыва лицензии у банков, более 25% банкоматов которых не отвечают требованиям ЦБ РФ по проверке подлинности купюр. Рябухин поддержал эту идею.