Аксаков предложил штрафовать банки за не распознающие фальшивку банкоматы

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Банки за использование банкоматов, не распознающих фальшивые банкноты, нужно наказывать рублем, полагает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Понятно, что если банкомат принимает фальшивые купюры, не распознает их, то такие банкоматы не должны эксплуатироваться. Не знаю насчет отзыва лицензии, думаю, что вполне и рублем можно наказывать, штрафовать", — сказал РИА Новости депутат.
На вопрос о том, как еще стимулировать банки обновлять сеть банкоматов, он напомнил, что есть довольно жесткие требования Банка России, и ЦБ "просто надо отслеживать исполнение своих же требований в части соответствия этих устройств на предмет распознавания банкнот, фальшивые они или нет".
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ", в свою очередь, ранее направила обращения спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко и главе комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину с предложением ввести возможность отзыва лицензии у банков, более 25% банкоматов которых не отвечают требованиям ЦБ РФ по проверке подлинности купюр. Рябухин поддержал эту идею.