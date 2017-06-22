СМИ: общий доход богатейших госслужащих превысил 35 млрд рублей в 2016 году

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Суммарный семейный доход богатейших госслужащих, депутатов и руководителей госкорпораций за 2016 год составил свыше 35 миллиардов рублей, сообщает журнал Forbes в своем рейтинге.

"Суммарный семейный доход участников рейтинга по итогам 2016 года превысил 35 миллиардов рублей, а нижний порог отсечения (50 участников – ред.) составил почти 260 миллионов рублей…. В этом году в шорт-лист с годовым доходом свыше 100 миллионов рублей вошло 163 человека…. У 10 человек семейный доход превысил 1 миллиард рублей", — говорится в сообщении.

Лидером рейтинга стал Вадим Бредний, депутат Улан-Удэнского городского совета, доход его семьи за 2016 год составил 2,83 миллиарда рублей. Второе место заняла семья члена Совета федерации Валерия Пономарева с доходом 2,7 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров семья президента республики Татарстан Рустама Минниханова, жена которого в 2016 году продала часть бизнеса, получившая 2,36 миллиарда рублей.

Семья депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Евтушка заняла четвертое место в рейтинге с доходом 1,98 миллиарда рублей, а на пятом месте находится семья депутата Курганской облдумы Дмитрия Ильтякова, доход которой в 2016 году составил 1,61 миллиарда рублей.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов со своими родными оказался на 9 месте с 1,061 миллиарда рублей, министр РФ Михаил Абызов – на 26 месте с 521 миллионом рублей, экс-глава Минобороны, индустриальный директор авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков — на 29 месте с 389 миллионами рублей и вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев — на 31 месте с 358 миллионами рублей.

Почти половина участников рейтинга (21 человек) — депутаты региональных парламентов. Около четверти (12 человек) являются депутатами Госдумы. Также в рейтинге представлены шесть депутатов муниципальных парламентов, три члена правительства РФ, три топ-менеджера госкорпораций, два сенатора, два руководителя регионов и один мэр. Уточняется, что членами партии "Единая Россия", либо ее фракции являются 42 человека в рейтинге, и только трое входят в КПРФ. В рейтинге представлены 49 мужчин и одна женщина — депутат законодательного собрания Иркутской области и гендиректор Иркутской нефтяной компании Марина Седых, которая находится на 21 месте рейтинга.