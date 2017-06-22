В Минфине прокомментировали идею отзыва лицензий за фальшивки в банкоматах

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Предложение об ужесточении наказания, вплоть до отзыва лицензии у банков, более 25% банкоматов которых не отвечают требованиях ЦБ РФ по проверке подлинности купюр, является слишком жестким, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" ранее направила обращения спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину с предложением ввести возможность отзыва лицензии у банков, более 25% банкоматов которых не отвечают требованиям Центробанка РФ по проверке подлинности купюр. Рябухин поддержал эту идею.
"Вопрос в том, как наличные попали в банкомат. Если они были туда подгружены в счет укрепления этих банкоматов из расчетно-кассовых центров банков, тогда непонятно вообще, как они прошли проверки в банках. Это, конечно, большой вопрос, и тогда надо, действительно, смотреть нарушения. Вопрос в том, как купюры прошли через банк и куда пошли дальше. Вот там действительно требуется разбирательство", — отметил замминистра.