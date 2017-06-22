В Минфине прокомментировали идею отзыва лицензий за фальшивки в банкоматах

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Предложение об ужесточении наказания, вплоть до отзыва лицензии у банков, более 25% банкоматов которых не отвечают требованиях ЦБ РФ по проверке подлинности купюр, является слишком жестким, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Ранее на текущей неделе первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский сообщил, что регулятор отмечает рост объемов приема банкоматами фальшивых банкнот. По его словам, основная причина роста данного вида мошенничества — использование дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих один-два защитных признака, тогда как Банк России требует проверять не менее четырех машиночитаемых защитных признаков.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" ранее направила обращения спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину с предложением ввести возможность отзыва лицензии у банков, более 25% банкоматов которых не отвечают требованиям Центробанка РФ по проверке подлинности купюр. Рябухин поддержал эту идею.

"Это, конечно, вопрос Центрального банка РФ, но, на мой взгляд, это все-таки слишком жесткое наказание. Банки сами заинтересованы в том, чтобы совершенствовать сеть банкоматов", — заявил РИА Новости Моисеев.

"Вопрос в том, как наличные попали в банкомат. Если они были туда подгружены в счет укрепления этих банкоматов из расчетно-кассовых центров банков, тогда непонятно вообще, как они прошли проверки в банках. Это, конечно, большой вопрос, и тогда надо, действительно, смотреть нарушения. Вопрос в том, как купюры прошли через банк и куда пошли дальше. Вот там действительно требуется разбирательство", — отметил замминистра.