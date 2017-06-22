ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Законопроект о санкциях против Ирана, ранее утвержденный сенатом США, в который включены антироссийские санкции, на сегодняшний день имеет очень большие шансы быть принятым в Палате представителей, считает депутат Госдумы РФ Георгий Карлов.
"На сегодняшний день говорить, что Палата представителей однозначно проголосует за или против, преждевременно. Но если бы голосование было сейчас, законопроект был бы принят Палатой представителей", — добавил он.
Сенат США 15 июня завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Законопроект также предполагает возможность санкций против лиц, намеренных вложить более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку.
В случае утверждения нижней палатой конгресса, документ должен поступить на подпись президенту.