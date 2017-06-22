ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Законопроект о санкциях против Ирана, ранее утвержденный сенатом США, в который включены антироссийские санкции, на сегодняшний день имеет очень большие шансы быть принятым в Палате представителей, считает депутат Госдумы РФ Георгий Карлов.

"Наш визит к нашим коллегам в конгресс США дал возможность пообщаться с ними. Конкретно мы говорили с (конгрессменом Доном) Янгом с Аляски, (конгрессменом Дейном) Рорабахером из Калифорнии. Обмен мнений был основан на обсуждении двустороннего сотрудничества и перспектив. Но (мы обсуждали и) наш вопрос, связанный с законопроектом, который всех нас очень настораживает, он беспокоит также и наших коллег", — сказал он РИА Новости в кулуарах арктического форума.

"На сегодняшний день говорить, что Палата представителей однозначно проголосует за или против, преждевременно. Но если бы голосование было сейчас, законопроект был бы принят Палатой представителей", — добавил он.

"Они (конгрессмены) не могут говорить сегодня за всех своих коллег конгрессменов. Но тем не менее та атмосфера, в которой очутились сегодня сами конгрессмены, атмосфера, нагнетаемая средствами массовой информации, делающими из России образ врага, дает свои плоды. И, к сожалению, именно в конгрессе и сенате, как показывает опыт, тех, кто поддался этому настроению, немало. Вот эта истерия русофобская, она, к сожалению, затмевает реалии наших добрососедских отношений, которые складывались на протяжении последних 25 лет", — говорит Карлов.

Сенат США 15 июня завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Законопроект также предполагает возможность санкций против лиц, намеренных вложить более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку.

В случае утверждения нижней палатой конгресса, документ должен поступить на подпись президенту.