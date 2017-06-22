Сбербанк заявил, что его банкоматы защищены от фальшивых купюр

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Банкоматы Сбербанка защищены от фальшивых купюр, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский во вторник заявил, что Банк России отмечает рост объемов выдачи банкоматами фальшивых банкнот, что связано с использованием банками дешевых моделей приемных устройств.

"Банкоматы Сбербанка оснащены специализированным программным обеспечением, отвечающим за безопасность, и современными купюроприемниками. Программное обеспечение устройств регулярно обновляется. Данные меры позволяют избежать выдачи фальшивых купюр", — сказали в Сбербанке.

Ранее Минфин РФ разработал законопроект, в котором предлагает ужесточить ответственность за изготовление фальшивых банкнот и монет. В частности, предлагается ввести уголовную ответственность за изготовление предметов, имеющих существенное сходство с денежными знаками Банка России.