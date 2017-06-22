ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Администрация США работает с палатой представителей конгресса США, чтобы она ослабила принятый ранее сенатом законопроект по санкциям против России, утверждает в среду в своей электронной версии газета New York Times.

"Белый дом предпринимает меры, чтобы палата представителей ослабила законопроект…, который позволяет конгрессу блокировать в будущем любые шаги президента США Дональда Трампа по снятию каких-либо санкций в отношении Москвы", — говорится в материале.

Там указывается, что эти усилия администрации "нацелены на то, чтобы воспрепятствовать неуклюжей и наносящей политический урон борьбе по поводу права вето между республиканской администрацией Трампа и контролируемым республиканцами конгрессом по поводу России".

Издание отмечает, что палата представителей, обычно воинственно настроенная по отношению к России, "сталкивается с выбором" между демонстрацией жесткой линии против Москвы и стремлением избежать потенциально серьезной конфронтации с собственным президентом.

Как отмечается в материале, во вторник глава комитета по доходам и расходам палаты представителей республиканец Кевин Брэйди внес процедурное возражение по данному законопроекту, что, по сути, ставит барьер на прохождении документа и может привести к его переработке".

Как отмечает, в свою очередь, газета Politico, сенат направил в палату представителей свои предложения по поводу упрощения ситуации. По этому поводу председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Коркер заверил, что "все работают вместе" в данном направлении.

Сенат конгресса США 98 голосами против двух одобрил на прошлой неделе новые санкции против России и Ирана. Санкции против России были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ Трампа подписать законопроект. Пакет санкций рассматривается в палате представителей.