Россия и США на уровне законодателей обсудят новые антироссийские санкции

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Российские законодатели на этой неделе обсудят с американскими коллегами проект новых санкций в отношении РФ, рассказал РИА Новости член российской делегации, член Совета Федерации от Мурманской области Игорь Чернышенко.

Чернышенко вместе с депутатом Государственной Думы РФ Георгием Карловым прибыли в Вашингтон для участия в арктическом форуме.

"В общем-то наша основная цель – это участие в этом форуме… И мы будем в рамках нашего визита встречаться еще с нашими коллегами, которые, как правило все здесь тоже появлялись. Это сенатор Лиза Мурковски, конгрессмен Дон Янг, Дана Рорабахер. Ну и параллельно, подспудно, везде всплывает тема, что происходит сейчас с проблемами, связанными с санкциями, насколько они сейчас дальше будут реализованы. Потому что это во многом утяжеляет наши отношения", — сказал он.

"У нас нет выхода (кроме как поднять вопрос новых санкций). По санкциям мы будем встречаться с тем людьми (которых перечислил). Мы будем им говорить, что мы находимся в двойном положении. Находимся на двух стульях. С одной стороны говорим – сотрудничество надо развивать. А с другой стороны, понимаем, что сейчас происходит, не дает нам возможности развивать его", — уточнил он.

Сенат США 15 июня завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Законопроект также предполагает возможность санкций против лиц, намеренных вложить более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку.