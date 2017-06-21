Россия и Израиль преодолели спад во взаимной торговле, считает Косачев

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн — РИА Новости. Россия и Израиль преодолели спад в торгово-экономическом сотрудничестве, хотя западные санкции продолжают сказываться на его состоянии, заявил в среду в Тель-Авиве глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Израиль не участвует в санкционном давлении на РФ и не подпадает под ответные российские контрмеры, но вынужден, по словам Косачева, проявлять осторожность, чтобы не осложнять отношения с третьими странами.

"Негативные тенденции вроде бы удалось преодолеть. Снижение товарооборота по итогам первого и второго квартала текущего года не зафиксировано, есть даже небольшой плюс", — сказал Косачев.

"Израиль, как известно, не участвует в антироссийских санкциях Запада, но, безусловно, ощущает на себе их влияние. Во всяком случае многие израильские предприниматели проявляют в этих условиях дополнительную осторожность, не желая осложнений со своими партнерами в третьих странах, прежде всего, в США", — добавил российский сенатор.

Косачев посетил Израиль для участия в совместном заседании оборонных и международных комитетов парламентов двух стран. Одной из основных тем встречи стали состояние российско-израильских отношений и перспективы их развития.

Наибольшие перспективы для сотрудничества сенатор видит в сферах сельского хозяйства, высоких технологий и газовой энергетики.

"Сегодня мы говорили, прежде всего, о взаимодействии в сфере сельского хозяйства, в частности, в контексте уже осуществляемой или планируемой реализации проектов с участием израильских компаний в ряде субъектов РФ в области молочного производства", — сказал Косачев.

"Мы говорили о сотрудничестве в сфере высоких технологий, в частности в IT-сфере. Третья тема, на мой взгляд, очень интересная, — это газовая отрасль в связи с тем, что Израиль осваивает месторождения на шельфе", — добавил он.