Ослабление рубля помогает российским экспортерам, заявили в Минсельхозе

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ослабление рубля оказывает поддержку российским экспортерам сельскохозяйственной продукции и увеличивает конкурентоспособность отечественных товаров, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минсельхоза РФ Сергей Левин.

"Ослабление рубля помогает экспортерам, оказывает положительное влияние на конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции, повышая привлекательность российских продуктов питания", — сказал Левин в кулуарах Аграрного форума России, организованного газетой "Ведомости".

"А это рост выручки, доходов страны, стимул для дальнейшего развития производства и создания новых рабочих мест", — добавил он.

Главы профильных российских министерств и отечественные компании-экспортеры на фоне укрепления рубля в начале года говорили о негативном влиянии такой курсовой динамики на экспортные поставки. Так, в конце апреля глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил, что оптимальным для экспорта сельхозпродукции из России является курс доллара в 60-65 рублей.

Глава Минпромторга Денис Мантуров также отмечал, что экспортерам выгоднее более слабый курс рубля. В начале июня министр назвал оптимальным для импортозамещения курс на уровне 62 рубля за доллар. При этом в последнее время курс рубля находится под давлением. Так, в понедельник курс доллара в ходе биржевых торгов поднялся выше 58 рублей впервые с 18 мая, а в среду курс доллара превысил психологически значимый уровень 60 рублей впервые с февраля.