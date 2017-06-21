Госдеп: позиция США по санкциям против России остается неизменной

ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Позиция Соединенных Штатов в отношении санкций против РФ остается прежней, меры, которые появились во вторник – это расширение существующих, а не введение новых ограничений, говорится в комментарии представителя госдепартамента США Хизер Науэрт в ответ на решение российских властей отказаться от консультаций с США из-за новых санкций.

"Пакет санкций, выпущенных вчера министерством финансов, укрепил существующие санкции и был разработан, чтобы противостоять попыткам обойти наши (существующие) санкции и поддержать выравнивание американских мер (в отношении РФ) с нашими международными партнерами", — заявила она.

Россия в среду отменила намеченные на пятницу двусторонние консультации с США на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств по существующим проблемам в отношениях. Как заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, после решения Вашингтона о расширении антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины "обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога".