"Яндекс.Такси" фиксирует случаи увеличения суммы поездки из-за сбоев

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. "Яндекс.Такси" фиксирует случаи неправильного определения местоположения водителя и, как следствие, увеличения суммы поездки из-за технических сбоев, рассказали РИА Новости в компании.

Во вторник вечером во время дождя пользователи "Яндекс.Такси" в Москве жаловались в соцсетях на то, что стоимость их поездки оказалась гораздо выше, чем в другие дни.

В компании пояснили, что такие случаи бывают из-за технических сбоев. Клиенту в таком случае нужно обратиться в службу поддержки, и ему вернут деньги.

"Таксометр в режиме онлайн отслеживает координаты водителя и, если замечает неправдоподобно резкий скачок (например, с Красной площади во "Внуково"), то сумма поездки пересчитывается автоматически. Очень редко из-за технических неполадок (например, проблем со связью), таксометр не успевает отследить этот скачок и тогда сумма поезди действительно может быть очень большой", — сказали в компании.

"В этом случае пользователю достаточно написать в службу поддержки и ему вернут лишнюю списанную сумму", — посоветовали в компании.