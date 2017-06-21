Польша приостановила отбор российского газа, но продолжает его транзит

ВАРШАВА, 21 июн — РИА Новости. Польша приостановила отбор в свою газотранспортную систему российского газа из трубопровода "Ямал-Европа", но продолжает его транзит, сообщил РИА Новости представитель польского газового оператора Gaz-System.
"Речь идет о том, что из-за низкого качества российского газа приостановлен его прием в газотранспортную систему Польши", — сказал собеседник агентства.
При этом он уточнил, что транзит российского газа через Польшу в Европу осуществляется в обычном режиме.
Со своей стороны "Газпром экспорт" сообщил, что действительно вечером 20 июня возникла кратковременная техническая проблема, связанная с качеством газа, подаваемого в систему "Ямал-Европа". Российская компания заверила, что принимает все необходимые меры для скорейшего решения проблемы и подачи газа надлежащего качества. "Газпром экспорт" заверил в принятии всех мер для того, что эта ситуация не повлияла на выполнение заявок европейских клиентов и на надежность газоснабжения Европы.