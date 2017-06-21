Польша приостановила отбор российского газа, но продолжает его транзит

ВАРШАВА, 21 июн — РИА Новости. Польша приостановила отбор в свою газотранспортную систему российского газа из трубопровода "Ямал-Европа", но продолжает его транзит, сообщил РИА Новости представитель польского газового оператора Gaz-System.

Ранее в среду компания сообщила о приостановке получения российского газа из Германии по реверсу трубопровода "Ямал-Европа". Как следует из нового комментария, Польша приостановила отбор российского газа, поступающего в газопровод со всех направлений, в том числе из России.

"Речь идет о том, что из-за низкого качества российского газа приостановлен его прием в газотранспортную систему Польши", — сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что транзит российского газа через Польшу в Европу осуществляется в обычном режиме.

Как сообщал ранее Gaz-System, в настоящее время газ в трубопроводе "Ямал-Европа" не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы (IRiESP). Gaz-System прекратил прием газа 21 июня в 6.00, запланированное время окончания ограничения — 6.00 23 июня. При этом оператор пообещал, что данная ситуация не повлияет на сбалансированность и безопасность работы газотранспортной системы, которой управляет Gaz-System.

Со своей стороны "Газпром экспорт" сообщил, что действительно вечером 20 июня возникла кратковременная техническая проблема, связанная с качеством газа, подаваемого в систему "Ямал-Европа". Российская компания заверила, что принимает все необходимые меры для скорейшего решения проблемы и подачи газа надлежащего качества. "Газпром экспорт" заверил в принятии всех мер для того, что эта ситуация не повлияла на выполнение заявок европейских клиентов и на надежность газоснабжения Европы.