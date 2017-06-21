АФК "Система" попросила ЦБ расследовать попытки манипулирования акциями

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. АФК "Система" обратилась в ЦБ РФ с просьбой провести расследование по факту попытки манипулирования рынком после ситуации с поддельным письмом в Арбитражный суд Башкирии о якобы отзыве иска "Роснефти" к АФК, заявил РИА Новости официальный представитель АФК Сергей Копытов.

Во вторник в электронной картотеке Арбитражного суда Башкирии появилась запись о том, что "Роснефть" и "Башнефть" якобы отказались от иска к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей. "Роснефть" эту информацию оперативно опровергла: по словам пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева, у компании "и в мыслях не было" отзывать иск, а башкирский суд получил по почте из Москвы подложный документ якобы за подписью двух вице-президентов "Роснефти". Примерно через час после публикации запись о ходатайстве исчезла из картотеки.

Акции АФК "Система" на этом фоне лихорадило: сначала они подорожали почти на 18%, затем нивелировали этот рост, и после еще одного менее значительного подъема в итоге завершили день снижением на 0,31% к предыдущему закрытию торгов.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее в среду обратил внимание на высокий объем торгов акциями АФК "Система" во вторник после публикации в картотеке суда.