АФК "Система" попросила ЦБ расследовать попытки манипулирования акциями

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. АФК "Система" обратилась в ЦБ РФ с просьбой провести расследование по факту попытки манипулирования рынком после ситуации с поддельным письмом в Арбитражный суд Башкирии о якобы отзыве иска "Роснефти" к АФК, заявил РИА Новости официальный представитель АФК Сергей Копытов.
Акции АФК "Система" на этом фоне лихорадило: сначала они подорожали почти на 18%, затем нивелировали этот рост, и после еще одного менее значительного подъема в итоге завершили день снижением на 0,31% к предыдущему закрытию торгов.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее в среду обратил внимание на высокий объем торгов акциями АФК "Система" во вторник после публикации в картотеке суда.