Путин: проект газопровода "Северный поток-2" имеет все шансы на успех

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток-2" имеет все шансы на успех, надо просто спокойно, терпеливо и доброжелательно разъяснить странам-партнерам, что проект не направлен против кого-то, а призван способствовать развитию энергорынков, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Shell.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Shell наряду с Engie, OMV, Uniper и Wintershall является партнером "Газпрома" по реализации проекта "Северный поток-2".

"В том, что касается наших планов, в том числе проект "Северный поток-2", который вы упомянули, то он, конечно, имеет все шансы на успех. Я всегда подчеркиваю, что это чисто коммерческий проект. Он, конечно, связан с перспективами расширения потребления газа в Европе до 510 миллиардов кубических метров в год и сокращения добычи в европейских странах, в том числе на севере Европы", — сказал Путин.

"Я думаю, что нам просто нужно спокойно всем нашим партнерам, всем заинтересованным странам, юридическим лицам, объяснить, что этот проект не направлен против кого бы то ни было, а, наоборот, он призван способствовать развитию энергетических рынков", — продолжил президент РФ.

Он отметил, что эту позицию нужно разъяснять. По его словам, Европа, конечно, может получить энергоресурсы из других источников, но вопрос в конкурентоспособности, логистике и стоимости. "Нужно, мне кажется, просто терпеливо и в доброжелательном ключе вести диалог со всеми нашими партнерами", — подытожил Путин.