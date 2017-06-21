Россия и Бразилия намерены развивать сотрудничество ЕЭК и МЕРКОСУР

Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер во время официальной встречи в Кремле. 21 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер во время официальной встречи в Кремле. 21 июня 2017

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. РФ и Бразилия намерены продолжить взаимодействие для скорейшего заключения меморандума о сотрудничестве по экономическим вопросам между ЕЭК и государствами Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Республики Бразилии о стратегическом внешнеполитическом диалоге

"Россия и Бразилия также выражают намерение совместно (взаимодействовать) в целях скорейшего заключения меморандума о сотрудничестве по экономическим вопросам между Евразийской экономической комиссией и правительствами государств-участников Южноамериканского общего рынка", — говорится в документе.