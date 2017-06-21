"Росатом" обсудит возможность строительства ветропарков в Саудовской Аравии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" обсудит с партнерами из Саудовской Аравии возможность участия в строительстве ветропарков в этой стране, это предусмотрено подписанным в Москве в рамках форума "Атомэкспо-2017" меморандума о взаимопонимании между компанией "Русатом – Международная Сеть" (РМС) и саудовской группой компаний Al-Yamama for Trading and Contracting.

"Меморандум зафиксировал заинтересованность сторон в изучении возможностей сотрудничества между компаниями по таким направлениям, как реализация проектов по строительству и эксплуатации ветропарков на территории Саудовской Аравии, а также поставка оборудования предприятий госкорпорации "Росатом" для нефтехимической отрасли Саудовской Аравии", — отмечается в сообщении РМС.

Меморандум предполагает проведение между сторонами дальнейших консультаций c участием предприятий "Росатома" с целью определения приемлемой формы и конкретных направлений сотрудничества.

Ранее на "Атомэкспо-2017" первый замглавы "Росатома" Кирилл Комаров сообщил журналистам, что госкорпорация намерена участвовать в реализации проектов по строительству ветроэлектростанций за рубежом, но чтобы делать предложения в этой сфере иностранным партнерам, сначала надо получить необходимый опыт, строя подобные станции в России.

Проекты по ветроэнергетике "Росатом" рассматривает как одну из перспективных своих неядерных "точек роста". В 2016 году госкорпорация выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 610 МВт. Ранее в июне нынешнего года "Росатом" по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получил право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.

Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").