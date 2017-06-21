В поправках в бюджет на Крым и Севастополь выделили 900 миллионов рублей

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В поправках в бюджет 2017 года, одобренных Госдумой ранее в среду, 900 миллионов рублей выделено на мероприятия социально-экономического развития Крыма и Севастополя, заявил журналистам в среду избранный от Крыма депутат "Единой России" Константин Бахарев.

Ранее в среду Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год, снижающие его дефицит до 2,1% ВВП.

"Результатом нашей совместной с правительством РФ работы по пересмотру бюджетных параметров стало увеличение финансирования в текущем году проектов, имеющих стратегическое значение для республики. В частности, на строительство трассы "Таврида" и другие мероприятия в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя дополнительно выделено 900 миллионов рублей", — сказал Бахарев.

Согласно изменениям, планируемые расходы госказны увеличиваются на 362 миллиарда рублей — до 16,603 триллиона рублей, ожидаемые доходы — на 1,191 триллиона рублей, до 14,679 триллиона рублей. Соответственно, дефицит снижается на 829 миллиардов рублей — до 1,924 триллиона рублей.

Правительство РФ в августе 2014 года одобрило ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общий объем финансирования — около 770 миллиардов рублей, в том числе бюджетных средств — более 738 миллиардов рублей, внебюджетных — более 31 миллиарда рублей. ФЦП должна обеспечить динамичное развитие полуострова, помочь модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, способствовать развитию приоритетных для округа секторов экономики, повышению качества жизни.

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