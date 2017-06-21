Источник в кабмине ФРГ: на саммите ЕС ожидается продление санкций против РФ

БЕРЛИН, 21 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. На саммите Евросоюза в Брюсселе 22-23 июня ожидается продление санкций в отношении России, сообщил в среду источник в правительстве ФРГ.

"Я исхожу из того, что продление будет", — сказал источник.