"Газпром" заявил, что новые санкции США угрожают поставкам газа в Европу

ВЕНА, 21 июн — РИА Новости. Новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона угрожают поставкам газа в Европу, уверен председатель совета директоров "Газпрома" и спецпредставитель президента по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков.

Зубков назвал проект газопровода "Северный поток-2" "важнейшим для России и Европы".

"И когда проект выходит на хорошую реализацию, когда закончено базовое проектирование и уже на тысячу километров мы разместили трубы, конечно, начинаются очередные инсинуации, ужесточение санкций против России в области энергетики. Для Европы это тоже поставит под угрозу снабжение газом", — заявил он на заседании делового совета Россия-Австрия в год 10-летнего юбилея объединения.

Зубков уверен, что этими санкциями "Вашингтон преследует свои экономические интересы, лоббируя американские энергетические компании в Европе".

Он напомнил, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн раскритиковали решение об ужесточении санкций, их поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель.

"Они считают, что недопустимо, чтобы американские санкции против России затягивали европейскую экономику и фактически наказывали местные компании — а попадает тогда под санкции и OMV австрийская. Мы считаем, что это неправильно, и я думаю, что Европа — и Австрия, и Германия — должны поддержать этот проект", — добавил Зубков.

На прошлой неделе сенат 98 голосами против двух одобрил новые санкции против России и Ирана. Антироссийские меры "пришили" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа от подписи документа. Проект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования находящихся под санкциями российских банков до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Кроме того, проект предполагает, что глава государства может принять меры в отношении компаний, которые собираются вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставлять услуги или оказывать информационную поддержку.

Отдельным пунктом прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что устремления Вашингтона по введению антироссийских ограничений могут обернуться новым санкционным пике. Также новые санкции вызвали недовольство в ЕС. Канцлер Австрии и министр иностранных дел Германии увидели в законопроекте угрозу для энергообеспечения Европы.