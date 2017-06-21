Зубков: партнеры по Nord Stream 2 готовы работать и при санкциях США

ВЕНА, 21 июня — РИА Новости. Никто из партнеров "Газпрома" по "Северному потоку-2" не заявлял о выходе из проекта после сообщений о намерении США ужесточить санкции против России; работа по проекту уже идет, заявил в среду РИА Новости председатель совета директоров российской компании и спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков.

"Я думаю, что Европа в этом коммерческом проекте очень заинтересована. Крупнейшие компании подписали соглашение о финансировании, оно уже практически идет, деньги поступают, и делать какие-то шаги назад было бы абсолютно неправильно. Поэтому я полагаю, что здравый смысл восторжествует, и Европа действительно должна получить это количество газа, стабильно 55 миллиардов (кубометров в год). Я думаю, что проект состоится", — сказал он.

Зубков добавил, что никто из партнеров не заявлял о выходе из проекта. "Наоборот, все партнеры настроены на конструктивную работу, и она идет, все нормально", — подчеркнул собеседник агентства.

Сенат США в минувший четверг завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Законопроект также предполагает возможность санкций против лиц, намеренных вложить более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашение о финансировании "Северного потока-2". Пять европейских компаний обязались предоставить долгосрочное финансирование в объеме до 50% от общей стоимости проекта, которая оценивается в 9,5 миллиарда евро. Вклад каждой из пяти компаний составит около 950 миллионов евро. При этом Nord Stream 2 планирует привлечь 70%, или 6,65 миллиарда евро, на строительство газопровода в рамках проектного финансирования.

"Газпром" отмечал, что партнеры по "Северному потоку-2"- Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставят компании Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. Сам "Газпром" предоставит Nord Stream 2 финансирование на тех же условиях. Также 2 июня партнеры заключили соглашение о дефицитном финансировании проекта. По соглашению, в случае непривлечения или недостаточного привлечения проектного финансирования партнеры предоставят Nord Stream 2 кредит в размере до 6,65 миллиарда евро по ставке EURIBOR + от 5,75% до 6,75% годовых (в зависимости от объема финансирования).

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".