В Австрии заявили, что экономика не должна использоваться как оружие

ВЕНА, 21 июн — РИА Новости. Глава Австрийской экономической палаты Кристоф Ляйтль заявил, что экономика не должна использоваться как оружие в политической борьбе, он выразил надежду на снижение напряженности между РФ и Западом в ближайшее время.

В конце июля 2014 года из-за ситуации вокруг Крыма и Украины ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго. С тех пор санкции регулярно продлевались, однако с каждым годом разногласия между европейскими странами насчет их целесообразности увеличиваются. Так, например, австрийские власти неоднократно призывали к последовательному снятию ограничений с России. На прошлой неделе глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили проект новых санкций США, в котором, как они отметили, речь идет "о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке".

"Когда политика не может найти решение, экономика используется в качестве оружия. Но экономика должна снижать напряжение, а не создавать его", – сказал Ляйтль в среду на заседании делового совета Россия-Австрия в год 10-летнего юбилея объединения.

Он рассчитывает на снижение такого напряжения в ближайшее время.

"Мы должны также на политическом уровне поддерживать людей, которые должны налаживать мосты", — добавил он.