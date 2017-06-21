Экономисты оценили риски от политических перестановок в Саудовской Аравии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Увеличение объема сокращения добычи нефти странами ОПЕК в настоящее время очень вероятно в связи со сменой наследного принца Саудовской Аравии, пишет агентство Блумберг со ссылкой на директора по исследованиям Gulf Research Center Джона Сфакианакиса (John Sfakianakis).

"Увеличение объема сокращения добычи нефти странами ОПЕК в настоящее время является очень вероятным сценарием, если цены на нефть продолжат снижаться", — считает аналитик.

Данные комментарии последовали после того, как ранее в среду телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что cаудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд сменил наследного принца: вместо Мухаммеда бен Наифа им будет 31-летний сын короля Мухаммед бен Салман. Кроме того, Мухаммед бен Наиф лишился поста главы МВД, который передан принцу Абдул-Азизу бен Сауду бен Наифу.

Аналитик Gulf Research Center также считает, что Саудовская Аравия будет предпринимать усилия для того, чтобы занять более доминирующее положение в ОПЕК.

Нефтяная политика Саудовской Аравии предполагает, что страна продолжит наблюдать за дисбалансом предложения на рынке нефти, и если ситуация потребует дальнейшего сокращения добычи "черного золота", саудиты рассмотрят вопрос о принятии дальнейших действий.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.