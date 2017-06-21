Меркель и Макрон могут рекомендовать продлить санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости, Мария Князева. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель могу рекомендовать на саммите глав государств Евросоюза продлить санкции ЕС в отношении России, заявил журналистам высокопоставленный чиновник в ЕС.

"Я ожидаю рекомендации от Меркель и Макрона продлить санкции", — сказал он.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.