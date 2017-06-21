Ряд стран ЕС против продления санкций в отношении России, заявил источник

БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости, Мария Князева. Ряд стран Евросоюза выступают против автоматической пролонгации санкций ЕС в отношении РФ, заявил журналистам высокопоставленный чиновник в ЕС.

"Есть некоторые страны ЕС, которые считают, что вопрос пролонгации санкций не может быть лишь вопросом автоматической, технической письменной процедуры", — сказал он.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявляла, что Евросоюз, вероятно, продлит экономические санкции против России, поскольку "реальных подвижек в выполнении минских договоренностей не наблюдается".

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.