В Кремле рассказали о подготовке ответа на расширение санкций США

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Кремле сожалеют, что США продвигают ставку на санкционную риторику, Москва в ответ на расширение санкций со стороны США будет готовить соответствующие меры по принципу взаимности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как показывают санкции всех предыдущих нескольких лет, безусловно, главный принцип реакции на санкционные действия — это принцип взаимности, поэтому это вполне объяснимо и понятно. Санкции восприняли с сожалением, сожалением того, что пока продолжается ставка на вот такую санкционную риторику, далекую от конструктивизма, а главное — далекую от реальной демонстрации политической воли на урегулирование вот той проблемы, которую мы имеем вокруг Украины", — заявил Песков на вопрос, будет ли Москва в ответ на расширение санкций со стороны США готовить соответствующие меры.

"Ну, вчера же было сделано заявление. На экспертном уровне, естественно, различные варианты формулируются, предлагаются", — заявил Песков на вопрос, ведется ли уже подготовка ответных мер со стороны Москвы.

Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>