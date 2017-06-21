Ляшко призвал добиваться от США открытия рынков для Украины

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко считает, что Киеву надо добиваться заключения соглашения о зоне свободной торговле с США, потому что этот рынок является перспективным для украинских экспортеров.

"Сегодня США вложили в Украину прямых иностранных инвестиций всего 700 миллионов долларов — 13 место среди инвесторов. Поэтому я думаю, что сегодня нужно поднимать вопрос о заключении соглашения о свободной торговле между Украиной и США, нам нужен американский рынок, который большой, всеобъемлющий, конкурентоспособный и главное — там есть деньги", — сказал Ляшко, выступая в Верховной раде.

Он также призвал искать выходы на перспективный иранский рынок, а также азиатские рынки.

На Украине с 1 января 2016 вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. В сложившихся обстоятельствах РФ вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о ЗСТ. До вступления в силу отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин.

По данным Национального банка Украины, на фоне ухудшения отношений между Украиной и Россией, доля стран СНГ во внешней торговле Украины снижается в пользу ЕС и Азии.