Госдума приняла закон, запрещающий офшорам участие в приватизации

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон, который был внесен на рассмотрение депутатами от КПРФ и запрещает офшорным компаниям приватизировать государственное и муниципальное имущество.

"Законопроектом вносится изменение в федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества", согласно которому покупателями приватизируемого государственного и муниципального имущества (акций акционерных обществ, объектов недвижимого имущества, земельных участков) не могут являться офшорные компании и российские юридические лица, прямо или косвенно контролируемые офшорными компаниями", — говорится в пояснительной записке к документу.

Закон предусматривает, что офшорные организации не вправе совершать сделки и иные действия, влекущие за собой установление контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Кроме того, такие компании не могут совершать сделки, предусматривающие приобретение в собственность, владение или пользование ими имущества, которое относится к основным производственным средствам таких хозяйственных обществ и стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов подобного хозяйственного общества.

При этом, перечень территорий, признанных офшорными, будет устанавливаться министерством финансов РФ, пояснил ранее глава профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Парламентарий также отметил, что данным законом офшорные компании по своим правам и требованиям к ним со стороны РФ приравниваются к иностранным государствам и международным организациям. "Для иностранных государств и международных организаций есть наиболее серьезные ограничения с точки зрения участия в экономической жизни нашей страны", — оценил их статус депутат.

Николаев заметил, что закон не имеет обратной силы и не будет распространяться на сделки, заключенные до его вступления в силу.

Принятие закона будет способствовать реализации послания президента РФ Федеральному Собранию о необходимости проведения амнистии капиталов, возвращающихся в Россию, считают его разработчики. Они поясняют, что этот капитал можно будет использовать для участия в приватизации государственного или муниципального имущества, для приобретения акций стратегически значимых акционерных обществ только в случае перевода в российскую юрисдикцию активов из офшорных компаний и подконтрольных им формально российских юридических лиц.