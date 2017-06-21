Минфин планирует к осени обменять старые выпуски евробондов на новые

Министр финансов РФ Антон Силуанов и первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 21 июня 2017

Министр финансов РФ Антон Силуанов и первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 21 июня 2017

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Минфин РФ планирует ближе к осени провести операцию по обмену старых выпусков евробондов на новые, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Ближе к осени", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о сроках обмена.

Минфин России во вторник разместил два транша суверенных еврооблигаций на 10 и 30 лет совокупным объемом 3 миллиарда долларов.

Всего в 2017 году Минфин планирует разместить евробонды общим объемом 7 миллиардов долларов, в том числе продать новые бумаги на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги некоторых старых выпусков на новые еще на 4 миллиарда долларов.