Госдума приняла закон о включении территориального моря вокруг Крыма в СЭЗ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон о расширении свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма и Севастополя на территориальное море.

Законом предлагается включить в состав территории СЭЗ внутренние морские воды и территориальное море России вдоль прибрежной линии Крымского полуострова. Эта мера призвана увеличить число желающих получить статус участника свободной зоны и привлечь дополнительные инвестиции в регион.

Свободная экономическая зона — крупнейший инструмент для привлечения инвестиций в экономику Крымского полуострова, пояснил ранее необходимость закона глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев. По его словам, морские суда, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, не могут использоваться в территориальном море РФ вдоль прибрежной линии Крымского полуострова, поскольку внутренние морские воды и территориальное море не входят в состав территории свободной экономической зоны.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, расширение СЭЗ проводится в целях обеспечения возможности использования транспортных средств, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, во внутренних морских водах и территориальном море РФ, а также развития транспортной инфраструктуры, яхтенного туризма и парусного спорта, организации грузопассажирских перевозок, создания дополнительных рабочих мест.

Авторы закона отмечают, что он соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ.

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