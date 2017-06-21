Госдума приняла закон о включении территориального моря вокруг Крыма в СЭЗ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон о расширении свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма и Севастополя на территориальное море.
Свободная экономическая зона — крупнейший инструмент для привлечения инвестиций в экономику Крымского полуострова, пояснил ранее необходимость закона глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев. По его словам, морские суда, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, не могут использоваться в территориальном море РФ вдоль прибрежной линии Крымского полуострова, поскольку внутренние морские воды и территориальное море не входят в состав территории свободной экономической зоны.
Авторы закона отмечают, что он соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ.
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