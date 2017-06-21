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Рогозин рассказал о пользе санкций США для реиндустриализации России

Сюжет:
Санкции в отношении России (5982)
10:5721.06.2017
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фотоЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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НОВОСИБИРСК, 21 июн – РИА Новости. Санкционная политика, направленная против России, делает ставку страны на реиндустриализацию безальтернативной, заявил на пленарном заседании форума "Технопром-2017" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, поблагодарив авторов "санкционных интервенций".

Министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали чиновники из России и Донбасса, а также двое представителей байк-клуба "Ночные волки". В этот же день президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне лидера Украины Петра Порошенко.

"По сути, санкционная политика делает нашу ставку на реиндустриализацию России безальтернативной. Не знаю, думали ли авторы санкций об этом эффекте, но мы сегодня ставим такие задачи, реализуем и считаем, что эта политика имеет свои перспективы", — сказал вице-премьер.

Он отметил, что работа по диверсификации ОПК для выпуска гражданской продукции часто встречает сопротивление внутри страны, ломку инерционных схем, привычек и нежелание закупать оборудование в разных сферах в России, однако "помощь пришла извне, прежде всего от тех, кто придумал санкции против нашей страны".

"Хотел бы поблагодарить еще раз авторов санкций. Некая "Антанта" со своей санкционной интервенцией помогла правильным силам овладеть промышленностью и увидеть для себя будущее в развитии нашей промышленности. Лозунг "Делай в России" — это теперь наш флаг на полях борьбы за новую промышленную революцию, и этот флаг теперь должен на равных стоять с российским официальным триколором", — заявил Рогозин.

Он добавил, что развитие с опорой на внутренний рынок не означает самоизоляции. Россия, по его словам испытывает интерес к расширению взаимовыгодного промышленного и технологического партнерства. "В этом отношении показательны отношения, которые мы сегодня обсуждаем с делегацией Индии", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин, говоря 15 июня в ходе прямой линии о влиянии санкций на страну, заявил, что благодаря этим ограничениям в России выросло производство в ряде сложных отраслей. Так, по его словам, восстановлена компетенция "в радиоэлектронике, в авиастроении, в ракетной области, в фармацевтике сейчас идут у нас хорошие процессы, в тяжелом машиностроении". Кроме того, по словам главы государства, Россия стала страной номер один, лидером по экспорту зерновых, пшеницы. Путин заявил, что в РФ "в разы сократились закупки по импорту", а собственное производство по мясу свинины, по мясу птицы "закрывает фактически полностью наши потребности".

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