Госдума приняла закон о поправках в бюджет 2017 года

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год, снижающие его дефицит до 2,1% ВВП.

Согласно изменениям, планируемые расходы госказны увеличиваются на 362 миллиарда рублей — до 16,603 триллиона рублей, ожидаемые доходы — на 1,191 триллиона рублей, до 14,679 триллиона рублей. Соответственно, дефицит снижается на 829 миллиардов рублей — до 1,924 триллиона рублей.

Изменения в бюджет рассчитаны исходя из прогнозной номинальной величины ВВП России в размере 92,19 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 2,1% ВВП вместо 3,2% ВВП в действующем законе.

Согласно правительственной поправке, внесенной во втором чтении документа, 5,3 миллиарда рублей предполагается направить в уставный капитал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний.

Другая поправка предоставляет правительству право в 2017 году принять в казну РФ акции банка "Российский капитал", принадлежащие и (или) приобретенные АСВ, которые затем будут переданы АИЖК. Передача этих акций будет осуществляться за счет уменьшения имущественных взносов РФ, внесенных ранее в соответствии с законами о федеральном бюджете на 2008-2010 годы и 2014-2016 годы, на сумму 92 миллиарда рублей, что соответствует балансовой стоимости этих акций.

На завершение двух неигровых фильмов о Крыме, согласно еще одной правительственной поправке, предполагается направить 5 миллионов рублей. Также поправками предусматривается 210 миллионов рублей ассигнований для обеспечения двух вещательных организаций, входящих во Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) и созданных для работы на территории Крыма и Севастополя.