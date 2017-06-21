Госдума приняла закон о поправках в бюджет 2017 года

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год, снижающие его дефицит до 2,1% ВВП.
Изменения в бюджет рассчитаны исходя из прогнозной номинальной величины ВВП России в размере 92,19 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 2,1% ВВП вместо 3,2% ВВП в действующем законе.
Согласно правительственной поправке, внесенной во втором чтении документа, 5,3 миллиарда рублей предполагается направить в уставный капитал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний.
На завершение двух неигровых фильмов о Крыме, согласно еще одной правительственной поправке, предполагается направить 5 миллионов рублей. Также поправками предусматривается 210 миллионов рублей ассигнований для обеспечения двух вещательных организаций, входящих во Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) и созданных для работы на территории Крыма и Севастополя.