Курс доллара превысил 60 рублей впервые с февраля

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российская валюта на фоне негативной динамики рынка нефти сдала психологически значимый уровень в 60 рублей к доллару и отметку в 67 рублей к евро, обновив минимумы с февраля 2017 и декабря 2016 года соответственно, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.29 мск среды рос на 0,52 рубля — до 60,15 рубля, курс евро — на 0,63 рубля, до 66,97 рубля (ранее уже поднимался до 67,015 рубля), следует из данных Московской биржи.

Цена нефти сползает в район 45,5 доллара за баррель сорта Brent, оставаясь около минимума с ноября 2016 года.

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