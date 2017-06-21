В Крыму заявили, что не нуждаются в восстановлении товарооборота с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крыму не нужно возобновлять товарооборот с Украиной, где власть враждебно настроена к России, заявил глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.
"Крым не нуждается в возобновлении товарооборота с Украиной, по крайней мере, до тех пор, пока там у власти находятся враждебно настроенные к России и крымчанам люди", — сказал РИА Новости Смирнов.
По его словам, товарная блокада, устроенная полуострову Украиной, позволила полностью переориентировать крымский рынок на экономические связи с другими регионами России.
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