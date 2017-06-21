В Крыму заявили, что не нуждаются в восстановлении товарооборота с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крыму не нужно возобновлять товарооборот с Украиной, где власть враждебно настроена к России, заявил глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Киева отменил постановление украинского кабмина о запрете на ввоз и вывоз вещей из Крыма.

"Крым не нуждается в возобновлении товарооборота с Украиной, по крайней мере, до тех пор, пока там у власти находятся враждебно настроенные к России и крымчанам люди", — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, товарная блокада, устроенная полуострову Украиной, позволила полностью переориентировать крымский рынок на экономические связи с другими регионами России.

"Сегодня мы видим, что санкции Киева против Крыма имеют катастрофические последствия для жителей южных областей Украины. Товаро- и сельхозпроизводители остались без традиционного рынка сбыта. В итоге уровень жизни упал вдвое. В то время как Крым при поддержке правительства РФ использовал санкции для укрепления своей экономики", — заявил Смирнов.

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