НОВОСИБИРСК, 21 июн – РИА Новости. Корпорация "Иркут" (разработчик и производитель самолета МС-21, входит в ОАК) подписала контракты на поставку 175 новых самолетов МС-21, основной заказчик – "Аэрофлот", сообщил в среду на форуме "Технопром-2017" губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Иркутский авиационный завод определен ключевым звеном в создании среднемагистрального самолета МС-21. В настоящее время совершено два испытательных полета нового самолета. К серийному выпуску и поставкам планируется приступить в 2018 году. Корпорация "Иркут" подписала твердые контракты на поставку 175 самолетов МС-21. Сегодня основным заказчиком пока выступает компания "Аэрофлот", — сказал губернатор.

МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".