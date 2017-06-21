НОВОСИБИРСК, 21 июн – РИА Новости. Корпорация "Иркут" (разработчик и производитель самолета МС-21, входит в ОАК) подписала контракты на поставку 175 новых самолетов МС-21, основной заказчик – "Аэрофлот", сообщил в среду на форуме "Технопром-2017" губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".