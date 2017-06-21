Внешэкономбанк: проекты по диверсификации ОПК оставляют желать лучшего

НОВОСИБИРСК, 21 июн – РИА Новости. Качество и количество проектов российских оборонных предприятий по диверсификации для выпуска гражданской продукции оставляют желать лучшего, сообщил в среду на форуме "Технопром-2017" зампредседателя госкорпорации "Внешэкономбанк" Петр Золотарев.

Он пояснил, что корпорация в сотрудничестве с Минпромторгом РФ формирует портфель проектов по диверсификации предприятий ОПК, однако они вызывают беспокойство.

"Качество проектов по диверсификации и их количество нас категорически не удовлетворяет. С начала года среди 95 заявленных проектов в банк мы смогли внести менее десятка на сумму 8,6 миллиарда рублей. План по выдаче — 10 миллиардов, и я не знаю, как я этот план в этом году буду закрывать. Уровень готовности проектов оставляет желать лучшего", — сказал Золотарев.

Он отметил, что руководство банка готово пойти на снижение ставок, увеличение ресурса времени работников для того, чтобы помочь предприятиям внести проекты для их финансирования, однако сегодня состояние проектов неудовлетворительное.

"В ряде проектов наши коллеги в промышленности видят только как техперевооружение, и мы никак не можем добиться, где же рыночная целевая ниша, куда они собираются выйти. В ряде случаев заявленные проекты звучат как "дайте нам разнарядку, обеспечьте финансирование…". Когда мы доходим до экономической обоснованности цены проектов, то мы не получаем внятных ответов", — сказал он, добавив, что необходимо понимание, что переход к рыночной экономике потребует большой трансформации предприятий и привлечения молодых специалистов с рынка.