Москва приступила к разработке ответных мер на санкции США, заявили в МИД

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Москва начинает разрабатывать ответные меры после очередного расширения Вашингтоном санкционного списка против России, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

"Мы об этом (шаге США) сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер" — сказал Рябков.

Во вторник Минфин США ввел санкции в отношении 38 частных лиц и организаций, в том числе замминистра экономического развития Сергея Назарова, в связи с ситуацией вокруг Украины, а также против шести банков за деятельность в Крыму.

Как ранее заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, Россия проанализирует расширение Минфином США санкций, ответные меры могут быть предприняты после заседания G20.