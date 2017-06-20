Минфин США внес в список санкций 19 человек из России и Донбасса

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Минфин США внес во вторник в санкционный список 19 человек из России и Донбасса из-за ситуации на Украине, говорится в сообщении Минфина США.

В список санкций попали: Вадим Булгаков — начальник УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю генерал-майор внутренней службы, Игорь Корнет — министр внутренних дел Луганской Народной Республики, Леонид Пасечник — министр госбезопасности ЛНР, Наталья Хорошева — член совета министров ЛНР, которая объявила о том, что на территории республики российский рубль будет основной валютой, сообщает Минфин.

В список внесены также Петр Ярош — глава российской федеральной миграционной службы по Республике Крым, Алексей Кострубинский — министр по чрезвычайным ситуация ДНР, Алексей Дикий — министр внутренней безопасности ДНР, Ирина Никитина — председатель Центрального национального банка ДНР, Андрей Мельников — министр экономического развития Республики Крым, Олег Камшилов — прокурор Республики Крым, Алексей Муратов — представитель ДНР в России.

Туда же внесены Сергей Назаров, который по данным Минфина вносил существенную лепту в финансовую помощь ДНР и ЛНР под эгидой межведомственной комиссии, Геннадий Микулов — глава организации "Ночные Волки" и Денис Ряузов "идейный лидер" в той же организации.