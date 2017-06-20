Сбербанк зафиксировал новый способ хищения наличных из банкоматов

СУЗДАЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Сбербанк обнаружил новый вид хищения наличных из банкоматов, сообщил журналистам заместитель председателя крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

"Мы зафиксировали это впервые. Зафиксировалось это с применением технологии искусственного интеллекта", — сказал он в ходе Международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения".

Механизм хищения, по словам Кузнецова, заключался в следующем: мошенник вставляет банковскую карту, запрашивает определенную сумму, банкомат начинает считать деньги. В тот момент, когда он подает деньги в приемник и банкомат должен выдать карточку обратно, злоумышленник придерживает карту каким-то предметом, из-за чего карточка застревает в приемнике.

При этом, как пояснил зампред Сбербанка, злоумышленник, удерживая карту в устройстве, вынимал наличные с помощью приспособления в виде крючка. В итоге деньги не списывались со счета и сохранялись на карте. "В результате преступник имел деньги, (и — ред.)… карточка у него была также в руках", — объяснил Кузнецов.

Он отметил, что такой вид мошенничества был зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге. Выявить такие хищения, по словам зампреда крупнейшего российского банка, стало возможно благодаря системе фрод-мониторинга.