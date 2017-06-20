Россия и Киргизия преодолели спад во взаимной торговле, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время официальной встречи. 20 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время официальной встречи. 20 июня 2017

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. России и Киргизии удалось преодолеть спад во взаимной торговле, объем товарооборота в первом квартале 2017 года увеличился на 23%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С удовлетворением констатировали, что нам, в целом, удалось преодолеть спад во взаимной торговле, вызванный нестабильной конъюнктурой на мировых рынках. И в первом квартале объем двустороннего товарооборота увеличился на 23%", — сообщил Путин по итогам российско-киргизских переговоров.

Он отметил, что при этом российский экспорт вырос на 24%, а импорт из Киргизии – на 15%. Кроме того, Путин подчеркнул, что более чем в 2,5 раза возросли поставки продовольствия и сельхозсырья.

"Отмечу, Россия продолжает помогать экономике Киргизии. Причем наше финансовое содействие оказывается преимущественно на безвозмездной основе", — сказал Путин.

В частности, президент отметил успешность работы Российско-Киргизского Фонда развития, в капитал которого Россия вложила 500 миллионов долларов. Он отметил, что по линии Фонда напрямую профинансированы 28 крупных проектов на территории Киргизии, и еще около 700 различных проектов аккредитованы через киргизские коммерческие банки в рамках программы содействия малому и среднему бизнесу — всего на сумму более 230 миллионов долларов.

"На поддержку государственного бюджета Киргизии российской стороной ежегодно предоставляется 30 миллионов долларов, начиная с 2012 года общая сумма таких грантов составила 255 миллионов долларов. Еще 200 миллионов долларов было выделено Россией на цели адаптации экономики Киргизии к условиям членства и требованиям ЕврАзЭС", — подытожил российский лидер.

Атамбаев, полномочия которого на посту президента завершаются осенью, находится в РФ с государственным визитом с 19 по 23 июня.