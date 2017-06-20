Roshen завершила консервацию производства на Липецкой фабрике

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко корпорация Roshen сообщила, что завершила консервацию производства Липецкой фабрики, также прекратил работу торговый дом корпорации.

Ранее сообщалось, что корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам. Планировалось, что массовое сокращение персонала состоится в период с апреля по декабрь. С апреля по июль будет идти процесс закрытия производства и консервация. Сократить предполагалось около 700 человек.

"В этом месяце была полностью завершена консервация Липецкой фабрики. Как сообщалось ранее, процесс происходил в три этапа. В апреле были законсервированы все производственные линии, в мае — системы холодо- и теплоснабжения, а в июне — блок очистных сооружений, котельной и водозаборы", — говорится в сообщении пресс-службы на сайте корпорации.

Согласно сообщению, полностью прекратил деятельность склад готовой продукции и торговый дом ООО "Roshen", который занимался ее реализацией.