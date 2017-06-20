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Экономика

Последний шанс: Нафтогаз призвал США ввести санкции по "Северному потоку-2"

13:2520.06.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкТрубы для газопровода Северный поток - 2. Архивное фотоТрубы для газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. "Нафтогаз" призвал США ввести санкции в отношении всех компаний, которые связаны с проектом "Северный поток — 2". По мнению главы украинской компании Андрея Коболева, проект строительства газопровода создает риски для Киева и "угрожает" европейскому единству.

Первые трубы для Северного потока — 2 прибывают в Мукран. 27 октября 2016 года
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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Проект "Северный поток — 2" (Nord Stream 2) предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров в год.

Для реализации проекта создана компания Nord Stream 2 AF, которая в апреле подписала соглашения о финансировании проекта с Shell (Великобритания — Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция), Uniper и Wintershall (обе — Германия). В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро. Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.

Позиция Киева

О необходимости ввести санкции в отношении участников проекта Коболев заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

"Мы бы посоветовали США как можно скорее расширить санкции в отношении всех компаний, потенциально вовлеченных в этот проект", — сказал глава "Нафтогаза".

По его словам, трубопровод выгоден для России, создает риски для Украины, и угрожает европейскому единству.

Танкер со сжиженным газом в порту Свиноуйсьце, Польша
© AP Photo / Lukasz Szelemej
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"Любая независимая оценка показывает, что этот трубопровод противоречит интересам США. Это также противоречит принципу солидарности в Европе", — заявил Коболев.

Ранее о желании Киева сорвать реализацию проекта сообщил украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

"Хочу вас заверить, что все политические, а также юридические меры принимаются Украиной для защиты национальных интересов, в том числе координация наших усилий с другими международными партнерами для недопущения строительства этого политического проекта, который несет угрозу национальной безопасности не только Украины, но и других государств", — сказал Гройсман, выступая в Верховной раде.

Споры в США

Пункт о планах США "противодействовать" строительству газопровода "Северный поток — 2" прописан в законопроекте о расширении санкций в отношении Москвы.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн во время совместной пресс-конференции. Архивное фото
© AFP 2017 / APA / Herbert Neubauer
Новые антироссийские санкции: Германия и Австрия — против
Планы США уже раскритиковали в ЕС: на прошлой неделе министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн обвинили Вашингтон в попытке решить свои проблемы. Политики считают, что американцы пытаются выдавить "Газпром" с европейского рынка, чтобы наладить поставки своего сжиженного газа.

"Кто и как поставляет нам энергоресурсы, мы решаем в соответствии с рыночными правилами открытости и конкуренции", — отметили Керн и Габриэль.

Накануне палата представителей конгресса направила документ на рассмотрение комитета по международным делам, что может затянуть принятие ограничений.

Позиция партнеров "Газпрома"

Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области
© РИА Новости / Стрингер
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Одним из основных аргументов противников реализации "Северного потока — 2", является именно позиция Киева, который боится потерять доходы от транзита российского газа. При этом компании, задействованные в проекте, отказались подстраиваться под украинские интересы.

"Это не наша задача как компании — консолидировать бюджет Украины", — заявил глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен в воскресенье в интервью Der Spiegel.

Предприниматель также раскритиковал состояние украинской газотранспортной системы. По словам Мерена, европейские потребители на протяжении десятилетий платили миллиарды за транзит газа через Украину, а Киев тратил эти деньги "на что угодно, только не на обслуживание трубопроводов".

Wintershall рассчитывает реализовать проект "Северный поток — 2", невзирая на сопротивление.

"Есть только один поставщик, который может удовлетворить растущий спрос в Европе, — Россия", — пояснил Мерен.

Мнение США не имеет значения

Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук считает, что США вполне могут ввести санкции против "Севрного потока — 2", однако их позиция в данном проекте не так уж и важна.

Участок магистрального газопровода, архивное фото
© РИА Новости
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"Для проекта "Северный поток-2" первостепенно не решение США, а решение Европы, в частности, Еврокомиссии. То есть США могут ввести санкции в отношении всех компаний, которые занимаются "Северным потоком-2", но если, допустим, Германия примет реализацию этого проекта, то он продолжит осуществляться, будет его финансирование", — заявил Ткачук в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, Еврокомиссия в этом вопросе, скорее всего, займет сторону Германии.

"Ряд стран, в том числе Украина, обратились в Еврокомиссию, заявляя, что реализация проекта "Северный поток-2" приведет к усилению зависимости от российского газа. Пока Еврокомиссия официально не выступила. Но вообще Еврокомиссия обычно занимает сторону Германии как локомотива европейской экономики. Посмотрим, как будет в этот раз", — отметил аналитик.

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