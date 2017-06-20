МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. "Нафтогаз" призвал США ввести санкции в отношении всех компаний, которые связаны с проектом "Северный поток — 2". По мнению главы украинской компании Андрея Коболева, проект строительства газопровода создает риски для Киева и "угрожает" европейскому единству.
Для реализации проекта создана компания Nord Stream 2 AF, которая в апреле подписала соглашения о финансировании проекта с Shell (Великобритания — Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция), Uniper и Wintershall (обе — Германия). В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро. Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.
Позиция Киева
О необходимости ввести санкции в отношении участников проекта Коболев заявил в интервью газете The Wall Street Journal.
"Мы бы посоветовали США как можно скорее расширить санкции в отношении всех компаний, потенциально вовлеченных в этот проект", — сказал глава "Нафтогаза".
По его словам, трубопровод выгоден для России, создает риски для Украины, и угрожает европейскому единству.
Ранее о желании Киева сорвать реализацию проекта сообщил украинский премьер-министр Владимир Гройсман.
"Хочу вас заверить, что все политические, а также юридические меры принимаются Украиной для защиты национальных интересов, в том числе координация наших усилий с другими международными партнерами для недопущения строительства этого политического проекта, который несет угрозу национальной безопасности не только Украины, но и других государств", — сказал Гройсман, выступая в Верховной раде.
Споры в США
Пункт о планах США "противодействовать" строительству газопровода "Северный поток — 2" прописан в законопроекте о расширении санкций в отношении Москвы.
"Кто и как поставляет нам энергоресурсы, мы решаем в соответствии с рыночными правилами открытости и конкуренции", — отметили Керн и Габриэль.
Накануне палата представителей конгресса направила документ на рассмотрение комитета по международным делам, что может затянуть принятие ограничений.
Позиция партнеров "Газпрома"
"Это не наша задача как компании — консолидировать бюджет Украины", — заявил глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен в воскресенье в интервью Der Spiegel.
Предприниматель также раскритиковал состояние украинской газотранспортной системы. По словам Мерена, европейские потребители на протяжении десятилетий платили миллиарды за транзит газа через Украину, а Киев тратил эти деньги "на что угодно, только не на обслуживание трубопроводов".
Wintershall рассчитывает реализовать проект "Северный поток — 2", невзирая на сопротивление.
"Есть только один поставщик, который может удовлетворить растущий спрос в Европе, — Россия", — пояснил Мерен.
Мнение США не имеет значения
Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук считает, что США вполне могут ввести санкции против "Севрного потока — 2", однако их позиция в данном проекте не так уж и важна.
По мнению эксперта, Еврокомиссия в этом вопросе, скорее всего, займет сторону Германии.
"Ряд стран, в том числе Украина, обратились в Еврокомиссию, заявляя, что реализация проекта "Северный поток-2" приведет к усилению зависимости от российского газа. Пока Еврокомиссия официально не выступила. Но вообще Еврокомиссия обычно занимает сторону Германии как локомотива европейской экономики. Посмотрим, как будет в этот раз", — отметил аналитик.